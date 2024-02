Zwickau Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen zu dem Vorfall im Stadtteil Eckersbach melden.

Zwickau.

An der Makarenkostraße im Zwickauer Stadtteil Eckersbach ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Das sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Täter entwendeten Bargeld und Tabakwaren, deren Wert bisher allerdings noch nicht beziffert werden konnte, sagte Hemp. Gesucht werden nun Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, die sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, im Bereich der Makarenkostraße aufhielten und mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter Ruf 0375 428102 entgegen. (jarn)