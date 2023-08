„Wenn ich verliere, ist der Teufel los“: 26 Jahre dauernder Streit mit der Stadt Zwickau findet Höhepunkt

Sein Anwalt empfahl ihm, die Klage zurückzuziehen, doch der Ruheständler herrschte ihn an: Hinsetzen und Mund halten. Einblicke in einen außergewöhnlichen Rechtsstreit.

Hans-Günter Hertel ist in Kampfstimmung. Am Mittwoch, so der Plan des streitbaren Rentners, will er sich vor Gericht die 1600 Euro zurückholen, die ihm die Stadt Zwickau aus seiner Sicht zu Unrecht abgenommen hatte. Einmal richtig in Fahrt, schert es ihn nicht, dass ihm sowohl die Vorsitzende Richterin als auch sein Anwalt dringend empfehlen,...