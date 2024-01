Westsachsen: Nach Schnee und Eisglätte entspannt sich der Verkehr am Freitag

Glätte ließ die Unfallzahlen in den letzten Tagen steigen. Am Freitag beruhigte sich die Lage auf den Straßen. Nur vereinzelt kam es noch zu Unfällen.

Schnee und Eisglätte hatten in Westsachsen die Unfallzahlen steigen lassen. Am Freitag hat sich die Situation deutlich beruhigt, wie Polizeisprecherin Christina Friedrich sagte. Zwar habe es einige Unfälle gegeben, doch die seien nur vereinzelt auf winterliche Straßenverhältnisse zurückzuführen. Glatt war es am Freitagvormittag in...