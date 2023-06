Wie Zwickau seine grüne Lunge fit für trockene und heiße Sommer macht

Laut ist es diese Woche auf dem Schumannplatz in Zwickau zugegangen. Mitarbeiter einer Dresdener Firma haben mithilfe von Druckluft aus einem Kompressor über eine Art Riesenspritze Sand und Bodengranulat in das durch den Wegebau stark verdichtete Areal im Wurzelbereich der Bäume gebracht und dieses so aufgelockert. Die Arbeiten sind Teil eines...