Wieder Wandel beim Handel: Crêperie zieht in die Zwickau-Arcaden ein

Im Einkaufszentrum tut sich etwas. Der Umbau im Untergeschoss für den Lebensmittelhändler Aldi hat bereits begonnen.

Die Spanische Wand, die am Arcaden-Ausgang zur Magazinstraße steht, soll bald wieder verschwinden. Zwar wird dort nicht ganz das verkauft, was Arcaden-Manager Mirko Fröhlich noch im Vorjahr vorschwebte: wieder Eis, wie schon in den Jahren zuvor. Eine Süßigkeit bleibt es aber. „Wir sind sehr erfreut darüber, dass bereits im Februar eine...