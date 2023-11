Wildenfels lädt zum Weihnachtsmarkt aufs Schloss ein

Das Schloss ist am ersten Adventswochenende Schauplatz des Wildenfelser Weihnachtsmarktes. Doch der ist nicht der einzige in der Kommune.

Schloss Wildenfels ist am Wochenende Schauplatz für den Wildenfelser Weihnachtsmarkt. Jeweils 15 Uhr beginnt das Markttreiben, am Sonnabend mit dem Andrehen der Pyramide am alten Rathaus. An beiden Tagen schaut 16 Uhr der Weihnachtsmann vorbei. Auf dem Markt sind Klöppelerzeugnisse, Arbeiten von Drechslern und Schnitzern sowie Kerzen im Angebot....