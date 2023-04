Zeugen gesucht: Diebe stehlen Werkzeug aus Baucontainer

Vom Gelände des Heinrich-Braun-Klinikums in Zwickau haben Unbekannte Werkzeug im Wert von gut 10.000 Euro gestohlen. Wer kann Hinweise geben?

(Zwickau)Zugeschlagen haben Diebe in einem Baucontainer auf dem Gelände des Heinrich-Braun-Klinikums in Zwickau. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, verschafften sie sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen Zutritt zu dem Container auf dem Areal an der Karl-Keil-Straße. Daraus stahlen sie mehrere Werkzeugkoffer. Außerdem ließen sie einen Multilinienlaser, diverse Akkus sowie andere Werkzeuge und Zubehör mitgehen. Der Gesamtwert beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich im Polizeirevier in Zwickau zu melden: Telefon 0375 44580. (em)