Zu teuer: Zwickau streicht einen Tag vom Stadtfest

Das Stadtfest 2024 wird nur noch von 16. bis 18. August dauern, also von Freitag bis Sonntag. Der Donnerstag fällt weg. Stirbt damit auch die Bühne für die regionalen Newcomer-Bands?

Das Zwickauer Stadtfest wird 2024 kleiner ausfallen als sonst. Wie die Stadtverwaltung bekannt gegeben hat, soll das Fest in diesem Jahr statt an vier nur mehr an drei Tagen stattfinden. Der Donnerstag, an dem abends stets das Warm-Up stattgefunden hatte, wird gestrichen. Die Stadtverwaltung verweist auf andere Städte, die demnach bereits das...