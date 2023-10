Zwei Einbrüche an einem Tag in der Innenstadt von Zwickau: Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Zum Diebesgut gehören Fliesen, Fahrradluftpumpe, Damenrad und Jeansjacke. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Die Polizei hat Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in der Innenstadt von Zwickau aufgenommen. Die Täter waren am Dienstag zwischen 9 und 22.30 Uhr am Werk, teilt Polizeisprecherin Christina Friedrich mit. Im Laufe des Tages drangen Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses an der Peter-Breuer-Straße ein. Aus dem Heizungsraum entwendeten sie eine...