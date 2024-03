Zwei Jahre Gratis-Binden und -Tampons an Zwickauer Schulen – Aber viele wissen nichts davon

Seit April 2022 gibt es an den weiterführenden Schulen in Zwickau gratis Periodenprodukte. Befürworter fanden das fortschrittlich, aber in der Praxis offenbaren sich große Probleme.

Fast zwei Jahre nachdem die Stadt Zwickau entschieden hat, an ihren weiterführenden Schulen kostenlos Binden und Tampons zur Verfügung zu stellen, ist das nicht überall durchgedrungen. Auf Anfrage der „Freien Presse“ nennt die Stadtverwaltung eine Zahl, die eine eigentlich bedrückende Bilanz widerspiegelt: Gerade einmal 150 Euro hat... Fast zwei Jahre nachdem die Stadt Zwickau entschieden hat, an ihren weiterführenden Schulen kostenlos Binden und Tampons zur Verfügung zu stellen, ist das nicht überall durchgedrungen. Auf Anfrage der „Freien Presse“ nennt die Stadtverwaltung eine Zahl, die eine eigentlich bedrückende Bilanz widerspiegelt: Gerade einmal 150 Euro hat...