Zwei Laubenbrände binnen einer Stunde in Zwickau

Die Feuerwehr musste am Montag in Marienthal zu zwei Gartenanlagen ausrücken. War es Brandstiftung?

Gleich zweimal binnen einer Stunde haben Einsatzkräfte am Montag in Zwickau Gartenlauben gelöscht. Gegen 12.30 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Marienthal zum Kleingartenverein „Gut Zucht“ gerufen. Dort kam es in einer Laube zu einem Schwelbrand, der schnell gelöscht werden konnte. Als einige Feuerwehrleute noch...