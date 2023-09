Zwei Welten auf dem Zwickauer Hauptmarkt: Ukrainer hier, Putin-Versteher dort

Auf der einen Seite des Platzes in Zwickau demonstrierten am Montag Rechte mit Russland-Fahnen. Auf der anderen erinnerten junge Menschen aus der Ukraine an das Leid in ihrem Land.

Tränen fließen über das Gesicht von Viktoria. In diesem Augenblick erlebt die junge Ukrainerin alles noch einmal. Den Luftalarm, die Bomben, die Toten. Rund 100 Meter entfernt weht eine Russland-Fahne im Wind. Putin wird gefeiert, als hätte er mit dem Leid in der Ukraine nichts zu tun. Tränen fließen über das Gesicht von Viktoria. In diesem Augenblick erlebt die junge Ukrainerin alles noch einmal. Den Luftalarm, die Bomben, die Toten. Rund 100 Meter entfernt weht eine Russland-Fahne im Wind. Putin wird gefeiert, als hätte er mit dem Leid in der Ukraine nichts zu tun.