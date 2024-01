Zwickau: 1500 Euro Schaden an Briefkastenanlage

Mitten in der Nacht hatte es einen lauten Knall gegeben.

Zwickau.

Einen lauten Knall hat es am Freitag gegen 1.15 Uhr an der Mittenzweistraße in Zwickau gegeben. Der Grund: In einem Mehrfamilienhaus war es zur Explosion einer Klingel- und Briefkastenanlage gekommen. Die bisher unbekannten Täter hatten vermutlich Pyrotechnik in die Anlage gesteckt und diese dann zum Explodieren gebracht. Dadurch ist die Anlage so sehr beschädigt worden, dass sie teilweise nicht mehr nutzbar ist, sagte eine Polizeisprecherin. Die Täter haben einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro hinterlassen. Nun werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 0375 428102 entgegen. (jarn)