Zwickau: 17 Cannabispflanzen sichergestellt

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei eine Wohnung durchsucht – und wurde fündig.

Zwickau.

Starker Cannabisgeruch war der Grund für einen Einsatz am Montag in einer Zwickauer Wohnung. Das sagte eine Polizeisprecherin. Nach einem Hinweis fuhren Beamte an die Spiegelstraße. Durch den Zeugen wurde starker Cannabisgeruch wahrgenommen, was sich bestätigen sollte. Aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses verschafften sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung. Dort stellten sie zwei Zelte samt einer Belüftungsanlage fest. Aus den Zelten, die als Aufzuchtanlage genutzt wurden, konnten sie insgesamt 17 große und kleine Cannabispflanzen sicherstellen. In der Wohnung wurden außerdem noch verbotene Gegenstände, Bargeld, Cliptütchen mit grüner, pflanzlicher Substanz sowie Zubehör gefunden und sichergestellt. (jarn)