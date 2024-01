Zwickau: 39 erste Preise bei „Jugend musiziert“

55 Schülerinnen und Schüler des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums haben an den Wettbewerbsvorspielen teilgenommen. Gespielt wurde in zahlreichen Kategorien.

Die Wettbewerbsvorspiele des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ für die Region Vogtland/Zwickau haben an den vergangenen beiden Wochenenden stattgefunden. Insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums nahmen in Zwickau, Reichenbach, Plauen sowie in Stollberg und Pirna an den Wertungen teil. Darüber...