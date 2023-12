Zwickau: 83-Jährige bei Sturz in Straßenbahn schwer verletzt

Weil ein Mercedesfahrer die Fahrspur gewechselt hat, musste der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer nötigen Gefahrenbremsung ist eine 83-jährige Frau gestürzt und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nun sucht die Polizei Zeugen. So war es zu dem Vorfall gekommen: Die Straßenbahn war am späten Donnerstagvormittag auf der Marienthaler Straße in Zwickau in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der...