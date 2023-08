Zwickau: Ab Montag gilt der Schulfahrplan

Zwickau.

Der Schulfahrplan gilt ab Montag wieder bei den Städtischen Verkehrsbetrieben Zwickau (SVZ). Auf den Hauptlinien 3, SEV3, 4 und 10 gilt der Zehn-Minuten-Takt, auf allen anderen Linien werden die im Fahrplan gekennzeichneten Schulfahrten wieder geleistet, heißt es. Auf der Linie 20 bieten die SVZ zwei zusätzliche Fahrten an. Diese verkehren 14.39 Uhr ab Planitzer Markt nach Hüttelsgrün sowie 14.54 Uhr in der Gegenrichtung. Auf der Linie 26 gelten geänderte Abfahrtszeiten, welche für die Oberschule Lichtentanne angepasst wurden. Von Montag bis Freitag verkehrt an Schultagen der Bus jeweils 12.45 Uhr sowie 13.40 Uhr ab der Haltestelle „Lichtentanne, Kirche“. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nahverkehr-zwickau.de. (jarn)