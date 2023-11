Zwickau: Ausstellung lockt mit Spielzeug aus DDR-Zeiten

Die Weihnachtsschau in den Zwickauer Priesterhäusern nennt sich „Spielzeugklassiker aus dem DDR-Kindergarten“ Eröffnet wird sie am Samstag. Auch der Weihnachtsmann wird erwartet.

ZwickauDie Weihnachtsausstellung, die am ersten Advent in den Zwickauer Priesterhäusern eröffnet wird, lädt die Besucher zu einer kleinen Zeitreise ein. In diesem Jahr stehen Spielsachen im Mittelpunkt, die sich bei Kindern in der DDR großer Beliebtheit erfreuten. So gibt es ein Wiedersehen mit Puppen des Herstellers „Sonni“ aus Sonneberg...