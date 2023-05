Zwickau: Austausch mit vier Praktikerinnen aus der Politik

Vier Praktikerinnen aus der Verwaltung und Kommunalpolitik wollen am Mittwoch, 7. Juni ab 17 Uhr zwei Stunden lang unter dem Motto "Frauen in die Politik" in der Zwickauer Stadtbibliothek informieren und über ihre Erfahrungen berichten. Das sind Silvia Queck-Hänel, Zwickauer Baubürgermeisterin, die Oberlungwitzer Stadträtin Melanie Berthold (SPD),...