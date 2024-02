Zwickau bekommt eine Jugendkunstschule

Dank Unterstützung vom Freistaat und aus der Region wird aus dem Förderstudio an der Domhof-Galerie eine Schule, die Kindern und Jugendlichen eine preiswerte künstlerische Ausbildung ermöglicht.

Es sieht schon aus und es riecht wie in einer Kunstschule in zwei Räumen der Galerie am Domhof in Zwickau. Druckerpressen, Farben, Pinsel, Überbleibsel des Grafiksymposiums der vergangenen Woche – man bekommt Lust, selbst Stifte oder Pinsel in die Hand zu nehmen, Bilder auf Papier oder Leinwand zu bringen. Das geschieht hier auch schon seit...