Zwickau: Betrunkener E-Roller-Fahrer baut Unfall

(Zwickau)Ein E-Roller-Fahrer hat sich bei einem Unfall in Zwickau leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war in der Nacht zu Dienstag einer Streife an der Werdauer Straße/Ecke Brunnenstraße ein gestürzter Fahrer eines E-Rollers aufgefallen. Aufgrund einer Kopfverletzung musste der 46-jährige Deutsche medizinisch versorgt werden. Bei der...