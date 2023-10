Zwickau: Betrunkener missachtet mehrfach Hausverbot

Ein 31-Jähriger hat in einem Einkaufsmarkt eine Mitarbeiterin beleidigt und später einem Kunden ins Gesicht geschlagen. Später beleidigte er als Fahrradfahrer Passanten. 3,1 Promille wurden gemessen.

Zwickau.

Polizeibeamten sind am Dienstag nach Zwickau-Weißenborn gerufen worden: In einem Einkaufsmarkt sei ein Mann, der trotz Hausverbots nicht gehen wolle. Außerdem habe er eine Mitarbeiterin beleidigt und eine Packung Lebkuchen aufgerissen. Die Polizisten stellten vor Ort einen 31-Jährigen fest, der mit über 2,5 Promille alkoholisiert war. Sie nahmen Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Beleidigung auf. Eine gute Viertelstunde später stand der 31-Jährige jedoch erneut an der Kasse und wollte eine Flasche Wein bezahlen. Erneut wiesen die Mitarbeitenden auf das Hausverbot hin und erhielten dabei Unterstützung von einem Kunden. Dem 35-Jährigen schlug der 31-Jährige daraufhin ins Gesicht, was einen zweiten Polizeieinsatz nach sich zog. Die Einsatzkräfte erteilten dem unerwünschten Supermarktbesucher einen Platzverweis und belehrten ihn eindringlich, heißt es.