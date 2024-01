Zwickau: BMW-Fahrerin stößt gegen abbiegendes Streufahrzeug

Bei dem Unfall mit dem Winterdienst-Fahrzeug wurde die Fahrerin leicht verletzt. Wenig später krachte es an der Stelle erneut.

Zwickau.

Bei zwei Unfällen auf der Reichenbacher Straße in Zwickau sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte eine BMW-Fahrerin (34) stadteinwärts mehrere Autos und ein Streufahrzeug überholen, der Fahrer des Winterdienstfahrzeugs blinkte aber gerade zum Abbiegen nach links. Der BMW schleuderte nach dem Zusammenstoß mit dem abbiegenden Winterdienstfahrzeug gegen ein Verkehrsschild. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Wenig später übersah eine VW-Fahrerin (38) an der gleichen Stelle ein haltendes Fahrzeug und fuhr beim anschließenden Bremsmanöver in den Gegenverkehr. Sie stieß dabei gegen einen Laster. Dabei wurde sie leicht verletzt. Schaden bei den beiden Unfällen insgesamt: knapp 40.000 Euro. (kru)