Zwickau: Ermittlungsstand nach Einbruchsserie

Einem 40-Jährigen werden bisher 30 Straftaten zugeordnet.

Nach einer Einbruchsserie in geparkte Fahrzeuge im Stadtgebiet von Zwickau hatte die Polizei Mitte Dezember einen 40-Jährigen festgenommen. Bei darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Beamten Diebesgut in der Wohnung des Beschuldigten sicherstellen. Am Tag danach wurde Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen. Dem Beschuldigten konnten...