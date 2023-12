Zwickau: Erneut Brand in einer Gartenanlage

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Laubenbrand beim Verein „Harmonie“.

Auf unbekannte Art und Weise geriet am Mittwochnachmittag eine Gartenlaube im Kleingartenverein „Harmonie“ an der Werdauer Straße in Zwickau in Brand. „Glücklicherweise wurden Zeugen auf die bereits auf die Laube übergreifenden Flammen aufmerksam und löschten das Feuer“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Es entstand...