Zwickau: Größte Fete für Kinder in Region findet am 9. September statt

Die Riesen-Spiel-Erlebniswelt „Zwikkifax“ erlebt ihre zwölfte Auflage am 9. September auf dem Schwanenteichgelände. Bis zu 25.000 Besucher werden erwartet.

„Zwikkifaxx“, die größte Fete für Kinder und Familien in der Region, startet am 9. September, 11 Uhr, zu ihrer zwölften Auflage. Auf der Melzerwiese in Zwickau steht die Bühne, auf der den ganzen Tag über ein buntes Programm von Kindern für Kinder geboten wird. Zu dieser Zeit geht es auch auf allen Arealen rund um den Schwanenteich los,...