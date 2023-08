Zwickau: Ladendieb hat es auf Parfüm abgesehen

Mitarbeiter des Geschäftes konnten den Täter am Verlassen des Ladens hindern.

Ein Dieb hatte es in Zwickau auf Parfüm abgesehen. Das sagt Ulrike Heinrich von der zuständigen Polizeidirektion. Ereignet hat sich der Vorfall am Montag in der Mittagszeit. Ein 26 Jahre alter Mann war in einem Geschäft an der Inneren Plauenschen Straße unterwegs. Er hatte in seiner offensichtlich extra dafür präparierten Umhängetasche Parfüm im Wert von rund 780 Euro verschwinden lassen und wollte damit anschließend den Laden verlassen, sagt Heinrich. Mitarbeiter des Geschäftes konnten dies allerdings verhindern, sodass das gestohlene Parfüm wieder zurückgegeben werden konnte, sagt die Polizeisprecherin. Der Täter, ein georgischer Staatsbürger, muss sich nun wegen Diebstahls verantworten, heißt es. (jarn)