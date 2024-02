Zwickau: Männer verschwinden mit Jacke und Powerbank

Zwei Unbekannte haben zwei Jugendliche in einem Bus angesprochen und zur Herausgabe der Dinge aufgefordert. An der Haltestelle „Georgenplatz“ verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am späten Mittwochabend ereignete. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am späten Mittwochabend ereignete.