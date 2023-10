Zwickau: Mann bricht in Ladengeschäft ein

Die Polizei hofft, dass es Zeugen gibt, die etwas zu dem unbekannten Mann aussagen können.

Ein Mann ist in Zwickau-Oberrothenbach in ein Haus eingebrochen. Darüber informiert die Polizei. Das war passiert: Ein Unbekannter hatte es am frühen Sonntagnachmittag auf ein Geschäft an der Altenburger Straße abgesehen. Über eine geöffnete Tür gelangte er in das Einfamilienhaus, von wo aus er direkten Zugang in den offenen Verkaufsraum...