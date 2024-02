Zwickau: Mann mit E-Scooter fährt 73-Jährigen um

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Montagvormittag ereignet hat.

Zwickau.

Während ein 73-Jähriger im Bereich der Crimmitschauer Straße in Zwickau-Weißenborn joggte, wurde er von hinten umgestoßen. Passiert ist das bereits am Montag gegen 10 Uhr in Höhe des Hausgrundstücks 115. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der 73-Jährige bog auf einen Weg ein, der in Richtung des Anton-Günther-Wegs führt. Als ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter an ihm vorbeifuhr, spürte er plötzlich einen Stoß von hinten. Er stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Zudem wurde seine Hose beschädigt. Der Mann fuhr einfach weiter. Er soll 35 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er trug dunkelbraunes, längeres Haar, das zu einem Dutt gebunden war. Hinweise nimmt die Polizei unter Ruf 0375 428102 entgegen. (jarn)