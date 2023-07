Zwickau-Marienthal: Unbekannte zerstechen Autoreifen

In Zwickau-Marienthal ist am Wochenende ein Reifen an einem Pkw zerstochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, an einem grauen Nissan Qashqai zu schaffen gemacht, der auf der Wilhelm-Külz-Straße in Höhe des Hausgrundstücks 17 abgestellt war. Mit einem...