Zwickau: Mopedteile aus Garage gestohlen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas zu den Tätern beziehungsweise zum Verbleib des Diebesgutes sagen können.

An der Mommsenstraße im Zwickauer Stadtteil Marienthal sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar, 12.35 Uhr, in eine Garage eingebrochen. Darüber hat die Polizei jetzt informiert. Von einer darin abgestellten Simson S 51 entwendeten sie den Motorblock mit Vergaser, den Tank sowie beide Seitendeckel. Außerdem...