Zwickau: Phantombild soll zu Einbrecher führen

Mit einem Phantombild sucht die Zwickauer Kriminalpolizei nun nach weiteren Hinweisen auf die Täter eines Einbruchs, bei dem Ende 2022 ein fünfstelliger Betrag aus Schränken in einem Bürogebäude an der Lengenfelder Straße in Zwickau gestohlen worden war. Ein Zeuge habe eine Beschreibung eines Unbekannten geliefert, der von ihm während der...