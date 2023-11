Zwickau-Planitz: Kaputter Sandstein – Turm der Lukaskirche wird aufwendig restauriert

Der Zahn der Zeit hat dem Turm der Lukaskirche zugesetzt. Der Sandstein wird allmählich porös. Teile sind bereits abgeplatzt. Jetzt wird der 60 Meter hohe Turm vom Förderverein aufwendig restauriert.

Der Zahn der Zeit und vor allem die schwefelhaltige Luft zu DDR-Zeiten haben vor dem Turm der Lukaskirche in Zwickau-Planitz nicht Halt gemacht. Das Mauerwerk weist hauptsächlich an der Ostseite große Abplatzungen auf. Auch die Sandsteine sind in Mitleidenschaft gezogen. Einzelne Teile sind inzwischen abgestürzt. „Die Gefahr, dass am Giebel...