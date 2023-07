Zwickau: Polizei stellt einen E-Roller sicher

Zwickau.

Nach einer Kontrolle haben Polizisten in Zwickau einen leistungsstarken E-Roller sichergestellt. Das sagte eine Polizeisprecherin. Am Donnerstagabend war Beamten des Reviers Zwickau ein Mann mit einem E-Scooter aufgefallen, der mit etwa 50 km/h die Werdauer Straße stadtauswärts befuhr, obwohl derartige Fahrzeuge für maximal 25 km/h zugelassen sind. Nachdem die Beamten den Fahrer (42) angehalten hatten, stellten sie fest, dass der Roller zwei Fahrstufen besitzt: In der ersten Stufe fährt das Fahrzeug maximal 25 km/h, in der zweiten können Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h erreicht werden. Der Roller wurde daraufhin sichergestellt. Der 42-jährige Tscheche muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (jarn)