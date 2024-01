Zwickau: Schüler bauen autonom agierende Roboter

Der Regionalwettbewerb der „First Lego League“ steht bevor. Aus dem Landkreis Zwickau beteiligen sich fünf Teams. Alle haben das eine Ziel: Sie wollen zum Finale, das im April in der Schweiz stattfindet.

Fünf von 14 Teams, die am 20. Januar am 16. Regionalwettbewerb der „First Lego League“ an der Westsächsischen Hochschule Zwickau teilnehmen, kommen aus der Region. Aus Zwickau beteiligen sich die Teams „Carlis Konstrukteure“ von der DPFA-Regenbogen-Grundschule „Carl-Friedrich Benz“, die „REP-Educators“ und „Die 7...