Zwickau: Seat wechselt plötzlich Fahrspur

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahreugen.

Zwickau.

Ein Seat-Fahrer, ein 35-Jähriger in seinem Peugeot und eine 43-Jährige in ihrem Opel befuhren am Montagnachmittag die Reichenbacher Straße in Zwickau stadteinwärts. Der Seat-Fahrer fuhr im linken Fahrstreifen, der Peugeot und der Opel fuhren hintereinander im rechten Fahrstreifen. Auf Höhe der Stiftstraße wechselte der Seat plötzlich den Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Peugeotfahrer stark ab, woraufhin der Opel auffuhr. Eine Beifahrerin im Peugeot (27) wurde verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der Seat fuhr weiter. Am Steuer saß ein Mann mit Brille und kurzen Haaren. Seine Beifahrerin und er sollen zwischen 60 und 70 Jahren alt sein. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Ruf 0375 428102. (jarn)