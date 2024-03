Zwickau: Stadtratsausschuss für Glasfaserausbau kann weiter arbeiten

Beim Glasfaserausbau in Zwickau gibt es trotz erster Erfolge noch viel zu tun. Daher soll der Ausschuss auch weiterhin an dem Vorhaben arbeiten.

Der zeitweilig eingesetzte beratende Ausschuss zum Glasfaserausbau in der Stadt Zwickau kann bis zum Ende der Legislaturperiode weiterarbeiten. Das beschloss der Stadtrat einstimmig. Dessen Vorsitzender Benjamin Strunz (CDU) hob noch einmal die Wichtigkeit des Gremiums hervor. Man stehe ständig mit allen Anbietern am Markt in Kontakt. In den...