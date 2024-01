Zwickau: Technik in Glück-Auf-Schwimmhalle wird wieder hochgefahren

Laut Stadtverwaltung soll die Freizeiteinrichtung ab Freitagnachmittag wieder besuchbar sein.

In der Glück-Auf-Schwimmhalle in Zwickau ist ab Freitag, 15 Uhr, das öffentliche Schwimmen wieder möglich, teilt der Sportstättenbetrieb Zwickau mit. Die am Mittwoch aufgetretene technische Störung in der Halle konnte schnell behoben werden, sodass die Wassertechnik inzwischen wieder hochgefahren werden konnte, heißt es. Am Wochenende ist...