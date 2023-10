Zwickau: Unbekannter schlägt 25-Jährigen zusammen

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Es werden Zeugen gesucht, die am Römerplatz Beobachtungen gemacht haben.

Zwickau.

Völlig unmittelt ist auf einen 25-Jährigen in Zwickau eingeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Freitagnachmittag am Römerplatz unterwegs. Dort wurde der 25-Jährige zunächst von zwei Männern angesprochen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug einer der beiden unbekannten Männer unvermittelt auf den jungen Mann ein, sodass dieser zu Boden ging. Der Tatverdächtige trat anschließend den am Boden liegenden Geschädigten und verletzte ihn leicht. Danach ergriffen der Tatverdächtige und seine Begleitperson die Flucht.