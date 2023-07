Zwickau: Unfall mit Straßenbahn

Zwickau.

Vermutlich aufgrund eines Vorfahrtsfehlers ist es am frühen Donnerstagnachmittag in Zwickau zur Kollision zwischen einem Pkw Mercedes und einer Straßenbahn gekommen. Das sagte Christian Schünemann von der Polizeidirektion Zwickau. Passiert ist der Unfall kurz nach 14 Uhr auf der Straße Alter Steinweg in Höhe des Haugrundstücks 12. Der Fahrer der Straßenbahn musste wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden, sagte Schünemann. Der entstandene Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. (jarn)