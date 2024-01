Zwickau: WHZ-Team wird mit „Erich“ Weltmeister

In der Elektroklasse der „Formula Student“ haben es die Westsachsen auf Platz eins der Weltrangliste geschafft. Nun wird bereits die neue Saison vorbereitet. Präsentation soll im Mai sein.

Das Racingteam der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist Weltmeister. Das Team hat erstmals in seiner Geschichte Platz eins in der Elektroklasse erreicht. Die aktuelle Weltrangliste der „Formula Student“ wurde jetzt veröffentlicht. In der Rangliste der Elektroklasse sind insgesamt mehr als 300 „Formula Student“-Teams weltweit gelistet.