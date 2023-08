Zwickau: Zwei Autos spektakulär in Flammen aufgegangen

Zwickau.

In der Muldestadt hat man die Sirenen die ganze Nacht lang gehört: Auf dem Gelände eines Autohandels an der Olzmannstraße in Zwickau sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Autos komplett ausgebrannt. Die Fahrzeuge befanden sich nach Angaben der Polizei auf einem umfriedeten Gelände eines Gebrauchtwagenhandels. Es handelte sich um einen Opel und einen Volvo. Auch ein unmittelbar in der Nähe stehender Baum sowie ein Container wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Fahrzeuge noch in Flammen. Die Berufsfeuerwehr löschte zwar den Brand, konnte die Autos aber nicht mehr retten. Die Polizei gibt als Gesamtschaden rund 5000 Euro an.