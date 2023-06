Zwickauer 24-Stunden-Laden eröffnet am 1. Juli

Nachdem der neue 24-Stunden-Laden an der Zwickauer Schumannstraße nicht wie angekündigt am 1. Juni seine Tür geöffnet hat, steht nun ein neuer Starttermin fest. Auf Zetteln im Schaufenster ist zu lesen: „Eröffnung des Twenty4seven-Shops am 01.07.2023. Wir freuen uns auf Ihren Einkauf“. Hinter dem Fensterglas sind bereits volle Regale zu sehen:...