Zwickauer Arbeitsagentur hat ab August kürzer geöffnet

Nach den Außenstellen Glauchau, Hohenstein-Ernstthal und Werdau werden nun auch in der Zwickauer Hauptagentur die Öffnungszeiten angepasst, sagt Chef Andreas Fleischer.

Zwickau. Die Agentur für Arbeit in Zwickau ändert ab Dienstag, 1. August, die Öffnungszeiten. Neue und bessere Kommunikationswege, welche sich während der vergangenen Jahren etabliert haben, begründen eine Anpassung der persönlichen Sprechzeiten. Damit bleibt mehr Zeit für Beratungsgespräche beispielsweise via „Skype for Business“. Diese können die Kundinnen und Kunden bequem von zu Hause führen. Das sagt Agenturchef Andreas Fleischer.

Schulklassen sind weiterhin willkommen

„Die Zeiten, in denen arbeitsuchende Menschen in unsere Geschäftsstellen strömten, um sich arbeitslos zu melden, sind vorbei“, sagt Fleischer weiter und betont, dass die neuen Öffnungszeiten „nicht zu Nachteilen für die Kunden“ führen werden. „Es reduzieren sich lediglich die Sprechzeiten für Gespräche ohne Terminvereinbarung. Terminierte Beratungsgespräche sowie der Besuch von Schulklassen in unserem Berufsinformationszentrum sind auch weiterhin außerhalb der Öffnungszeiten möglich“, so Andreas Fleischer weiter.

In den Geschäftsstellen Hohenstein-Ernstthal, Werdau und Glauchau habe sich bereits seit längerer Zeit erfolgreich das System der terminierten Vorsprachen etabliert.

Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit in Zwickau sind ab 1. August montags bis freitags von 7.30 bis 11 Uhr sowie dienstags zusätzlich von 13 bis 17 Uhr, heißt es aus der Arbeitsagentur. (jarn)