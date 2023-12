Zwickauer Dom: Teile des über 400 Jahre alten Fundamentes sind marode und werden erneuert

Während der Bauarbeiten am Marienplatz soll das Fundament an der Chorseite der Kirche komplett freigelegt werden. Die Arbeiten werden auch für Reinigungen genutzt.

Der Dom St. Marien, die größte Kirche in Zwickau, soll endgültig auf sichere Füße gestellt werden. In den letzten Jahren konnte bereits die Neigung des Bauwerks, verursacht durch ein instabiles Fundament, begrenzt werden. 2018/19 wurde das Fundament teilweise erneuert. Viele Zwickauer erinnern sich an die markanten Stützen aus Holz, die an...