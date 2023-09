Zwickauer Kleingärtner gibt nicht klein bei: Gibt es eine Lösung im Streit um Bäume im Kleingarten?

Mit Flugblättern kämpfen ein 76-Jähriger und Mitstreiter um den Erhalt ihrer Bäume im Kleingarten. Ihr Vorstand droht, sie rauszuwerfen. Am Donnerstag soll es ein klärendes Gespräch geben.

Müssen gesunde Bäume in Kleingärten in Zeiten des Klimawandels gefällt werden? Bereits im Vorjahr hatte der Zwickauer Bernd Arnold eine Debatte darüber angestoßen. Nach einem Bericht über den heute 76-Jährigen, der mit seiner Frau einen Vorzeigegarten in der Anlage „Rosenfreunde“ pflegt und nur im hintersten Eck eine schattenspendende...