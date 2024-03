Zwickauer Ringkaffee: Schnitzerei auf seltsame Weise verschwunden

Nur wenige Häuser prägen das Zwickauer Stadtbild so wie das Ringkaffee. Dabei fehlt dort seit 20 Jahren ein elementares Puzzlestück – das zweite Holzfries oben am Erker. Was ist damit geschehen?

Eine Lücke hat das Ringkaffee zweifelsohne seit 2004 in die Gastronomie der Stadt gerissen. Eine weitere Lücke gibt es im Außenbild. Es geht um das hölzerne Fries, das jedem gleich auffällt, der am Gebäude vorbeikommt. Was vielen nicht auffällt, weil das Auge einfach nicht so weit nach oben wandert, ist die leere Holzwand ganz oben am... Eine Lücke hat das Ringkaffee zweifelsohne seit 2004 in die Gastronomie der Stadt gerissen. Eine weitere Lücke gibt es im Außenbild. Es geht um das hölzerne Fries, das jedem gleich auffällt, der am Gebäude vorbeikommt. Was vielen nicht auffällt, weil das Auge einfach nicht so weit nach oben wandert, ist die leere Holzwand ganz oben am...