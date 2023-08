Zwickauer SPD steht schon wieder vor einem Neuanfang

Vorsitzende Gundula Schubert tritt nach zwei Jahren im Amt nicht mehr an. Kurz vorm Superwahljahr sagt sie, die Aufgaben sind ehrenamtlich nicht zu meistern. Nun soll es eine Doppelspitze richten.

Es steht ein schwieriges Wahljahr an – und die SPD in Zwickau will nicht nur beide, sondern gleich vier Ärmel hochkrempeln. Wenn am Samstag ein neuer Vorstand für den Ortsverein der Sozialdemokraten gewählt wird, soll eine Doppelspitze installiert werden.