Zwickauer Stadtfest: Wo Familien Unterhaltung, Action und Erholung finden

Im Muldeparadies haben Familien zum Stadtfest die Qual der Wahl: Puppentheater, Zauberlehrstunde auf Hogwarts, japanische Kissenschlacht, Rodeo, XXL-Kletterturm oder doch eine entspannte Paddelpause?

Auch beim 20. Zwickauer Stadtfest wird die Bühne im Muldeparadies wieder am Pulverturm zu finden sein. Nach der gelungenen Premiere vom Vorjahr, als sie dort zum ersten Mal aufgebaut war, findet auf der Bühne erneut ein buntes Programm statt. Im schattigen Muldeparadies gibt es neben den Veranstaltungen und Verlockungen in der Innenstadt am...